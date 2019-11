Fever Ray pubblica una compilation di remix. Ascolta quello di Bjork.

Uscirà il 13 dicembre Plunge Remix di Karin Dreijer aka Fever Ray. La compilation verrà pubblicata via Mute records dalla Rabid records si su supporto doppio vinile, CD che in versione digitale.

La cantante del gruppo elettronico svedese The Knife pubblica questo nuovo lavoro a circa due anni da Plunge, il suo secondo album da solista. Così Plunge Remix, in circa due anni di lavoro, nasce con l’idea di creare una musica su cui Fever Ray potesse ballare. Pubblicati singolarmente lungo l’arco di quasi due anni, le tracce vengono ora raccolte in un unico volume.

Tra i remixer presenti ci sono alcuni collaboratori della stessa Fever Ray come Paula Temple, Peder Mannerfelt e Tami T, a cui si aggiunge Olof Dreijer. Di seguito trovi anche un remix targato Bjork.

Plunge Remix Digital Tracklist

1. Mustn’t Hurry (Tami T Remix)

2. To The Moon And Back (Los XL Remix)

3. Wanna Sip (Olof Dreijer Remix)

4. Falling (Glasser Remix)

5. Mustn’t Hurry (Dinamarca Remix)

6. To The Moon And Back (Jowaa Remix)

7. Wanna Sip (Sissel Wincent Remix)

8. IDK About You (Bunny Michael Remix)

9. To The Moon And Back (NAR Remix)

10. Mustn’t Hurry (Lao Remix)

11. This Country Makes It Hard TO Fuck (Björk Remix)

12. IDK About You (rip ME reWORK)

13. Mustn’t Hurry (Tzusing Remix)

14. Plunge (Faka Remix)

15. I’m Not Done (Still Not Done Mix)

16. This Country (Paula Temple’s DESTROY Remix)

17. Plunge (DJ Marfox Remix)

18. I’m Not Done (Still Not Done Dancing Mix)

19. Mustn’t Hurry (Aasthma’s Remix)

20. This Country (Paula Temple’s INSTRUMENTAL Version)

21. To The Moon And Back (Los XL Extended Remix)

Plunge Remix Vinyl Tracklist

1. Mustn’t Hurry (Tami T Remix)

2. IDK About You (Bunny Michael Remix)

3. Plunge (Faka Remix)

4. Wanna Sip (Olof Dreijer Remix)

5. Falling (Glasser Remix)

6. Wanna Sip (Sissel Wincent Remix)

7. This Country (Paula Temple’s DESTROY Remix)

8. Mustn’t Hurry (Aasthma’s Remix)

9. Plunge (DJ Marfox Remix)

10. Mustn’t Hurry (Tzusing Remix)

Plunge Remix CD Tracklist

1. Mustn’t Hurry (Tami T Remix)

2. To The Moon And Back (Los XL Remix)

3. Wanna Sip (Olof Dreijer Remix)

4. Falling (Glasser Remix)

5. Mustn’t Hurry (Dinamarca Remix)

6. To The Moon And Back (Jowaa Remix)

7. Wanna Sip (Sissel Wincent Remix)

8. IDK About You (Bunny Michael Remix)

9. To The Moon And Back (NAR Remix)

10. Mustn’t Hurry (Lao Remix)

11. This Country Makes It Hard TO Fuck (Björk Remix)

12. IDK About You (rip ME reWORK)

13. Mustn’t Hurry (Tzusing Remix)

14. Plunge (Faka Remix)

15. I’m Not Done (Still Not Done Mix)

16. This Country (Paula Temple’s DESTROY Remix)

17. Plunge (DJ Marfox Remix)

18. I’m Not Done (Still Not Done Dancing Mix)