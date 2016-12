“Not the Actual Events”, il nuovo EP di Nine Inch Nails con Atticus Ross, Dave Grohl e Dave Navarro.

Trent Reznor riempe di regali i suoi fan con un EP nuovo di zecca dal titolo “Not the Actual Events” e qualche novità per l’anno nuovo. L’EP è stato pubblicato nei giorni scorsi, anticipato dal singolo “Burning Bright (Field On Fire)“, ed è disponibile in streaming su Apple Music. Proprio tramite il canale web Trent Reznor ha presentato in via ufficiale il nuovo membro della band, Atticus Ross, già producer per Mister Self-Distruction da oltre una decade. “Not the Actual Events” è un EP dai toni più duri e violenti, come lo stesso Reznor conferma sul suo account Instagram, distante dalle sonorità ambient recenti, e si caratterizza per collaborazioni straordinarie: l’infaticabile Dave Grohl alla batteria di “The Idea Of You” e Dave Navarro nel singolo “Burning Bright (Field On Fire)”. Ma le novità non finiscono qui; nonostante Reznor abbia confermato di non prevedere live nel futuro prossimo, ha annunciato di essere a lavoro su due nuovi progetti e che nel 2017 saranno pubblicate le remastered version di “Broken”, “The Downward Spiral” e “The Fragile” con John Crowford, definito dal composer un lavoro con “un’insana attenzione ai dettagli”.

autore: Gabriele Senatore

Lo streming di “Not the Actual Events”



Il post di Instagram che annuncia l’EP