Avevamo lasciato l’artista americano alle prese coi The Void Pacific Choir, inedito progetto del nostro, autore di un paio di dischi nei mesi passati.

Moby, però, prossimamente è intenzionato a tonare in attività da solo grazie a Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt, album la cui uscita è prevista il 2 Marzo venturo, tramite Mute Records.

In contemporanea all’annuncio è stato reso disponibile il video del primo singolo Like a Motherless Child che vede la partecipazione della vocalist losangelina Raquel Rodriguez. Buona visione.

La tracklist:

1 Mere Anarchy

2 The Waste of Suns

3 Like a Motherless Child

4 The Last of Goodbyes

5 The Ceremony of Innocence

6 The Tired and The Hurt

7 Welcome to Hard Times

8 The Sorrow Tree

9 Falling Rain and Light

10 The Middle is Gone

11 This Wild Darkness

12 A Dark Cloud is Coming

https://www.moby.com

https://www.facebook.com/mobymusic/