Personaggio tanto influente quanto stravagante, il quasi ottuagenario George Clinton è considerato uno dei padrini del funk (nel suo caso sarebbe meglio dire del p-funk) nonché ispiratore di altri artisti come Red Hot Chili Peppers (dei quali produsse l’album del 1985 Freaky Style) o Prince.

In carriera il nostro è ricordato, in particolare, in veste di leader dei Funkadelic e dei Parliament. A ben 28 anni di distanza l’artista americano ha deciso di riprendere quest’ultima sigla, registrando l’inedito singolo I’m Gon Make U Sick O’Me che vanta il featuring del rapper Scarface ed è in ascolto al link sottostante.

Voci di corridoio riportano che il brano dovrebbe far parte di un nuovo disco, intitolato Medicaid Fraud Dog. Staremo a vedere…

http://www.georgeclinton.com/

https://www.facebook.com/georgeclintonpfunk/