Verrà pubblicato a settembre il nuovissimo album dei Pixies. Iniziativa curiosa, pronta a creare hype, è la pubblicazione di ben 12 podcast che anticipano un lavoro ancora senza titolo. Registrato lo scorso dicembre dal producer Tom Dalgety, presso i Dreamland Recording studios di Woodstock, Joey Santiago (chitarre), Black Francis (voce/chitarra), David Lovering (batteria) e Paz Lenchantin (basso/voce) pubblicheranno l’ottavo album della loro storia dopo che nel 2016 rilasciarono “Head Carrier”.

Lo storico gruppo americano ha festeggiato il 30° anniversario dal debut album “Surfer Rosa” e festeggeranno, in compagnia dei Weezer, con un tour nord americano che partirà a marzo da Louisville per terminare a metà aprile a Las Vegas.

Intanto il gruppo ha collaborato con la Signal Co. No1, un’azienda di podcast con sede a New York, per lanciare una nuova serie settimanale che documenta il processo di registrazione del gruppo. Di seguito link e video podcast.

“Ogni episodio documenterà la nuova musica della band, dalle sue prime fasi fino al suo completamento, dando ai fan l’opportunità di assistere all’evoluzione delle tracce”, si legge nella nota stampa. “Past is Prologue, Pixies” comprende 12 episodi e debutterà ufficialmente il 27 giugno. Sarà caratterizzato dalla narrazione dell’autore best-seller Tony Fletcher.

https://fanlink.to/pixiespodcast

http://www.pixiesmusic.com

https://www.facebook.com/pixiesofficial/