Moby e il brano con D.H. Peligro dei Dead Kennedys.

Moby ha annunciato l’uscita del nuovo album dal titolo All Visible Objects. Il diciasettesimo album del producer americano uscirà il 6 marzo per le label Little Idiot e Mute records. Il primo singolo, Power Is Taken, vede la partecipazione del batterista storico dei Dead Kennedys D.H. Peligro. Fra le 11 tracce del disco c’è anche una cover di My Only Love dei Roxy Music mentre il titolo è ispirato dal libro Moby-Dick di Herman Melville.

Tutti i profitti generati da questo album, annuncia Moby, verranno devoluti ad organizzazioni animaliste.

altre info: http://moby.la/avo-homeYo

https://moby.com/

https://www.facebook.com/mobymusic/