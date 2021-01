Perfume Genius, in arrivo un album di remix. Ascolta.

Perfume Genius ha annunciato un nuovo album di remix dal titolo “Remixes” e conterrà le traccia di Set My Heart on Fire Immediately del 2020. Il disco uscirà il 19 febbraio tramite Matador e a manipolare i suoni di Genius ci saranno: A. G. Cook, Jenny Hval, Nídia, Danny L Harle, Westerman e altri.

Di seguito potete ascoltare il primo remix della traccia “Your Body Changes Everything” remixato da Boy Harsher.

