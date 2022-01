Tindersticks: esce una doppia compilation con brani del 92 fino al 2021.

I Tindersticks hanno annunciato la nuova compilation Past Imperfect – The Best of Tindersticks ’92 – ’21 per il giorno in arrivo il 25 marzo. Come suggerisce il titolo, l’album – che verrà pubblicato dalla storica City Slang records – raccoglie il lavoro della band sin dal suo inizio nel 1992, e c’è anche una nuova canzone chiamata “Both Sides of the Blade“.

Il Frontman Stuart A. Staples ha detto: “La prima parte di Past Imperfect vede i brani registrati con la formazione originale dei Tindersticks: il chitarrista Neil Fraser e il polistrumentista David Boulter, insieme al batterista Al Macaulay, al bassista Mark Colwill e al polistrumentista e Dickon Hinchliffe. La seconda metà della raccolta contiene musica della formazione contemporanea con Fraser, Boulter, il batterista Earl Harvin e il polistrumentista Dan McKinna.“

Il box set di cofanetto Past Imperfect in edizione limitata include anche il Live at Glasgow City Halls, 2xLP del 5 ottobre 2008 e un singolo bonus in vinile da 7 pollici.

https://tindersticks.co.uk/

https://www.facebook.com/tindersticksofficial

La tracklist di Past Imperfect – The Best of Tindersticks ’92 – ’21:

01 City Sickness

02 Her (’92) (Unreleased Version)

03 Tiny Tears

04 Travelling Light (Single Version)

05 My Sister

06 Rented Rooms

07 Can We Start Again?

08 Dying Slowly

09 Sometimes It Hurts

10 My Oblivion

11 Harmony Around My Table

12 Show Me Everything

13 This Fire of Autumn

14 Medicine

15 What Are You Fighting For?

16 How He Entered

17 Were We Once Lovers?

18 Willow (New)

19 Pink in the Daylight

20 Both Sides of the Blade