Il grande violoncellista di Dusseldorf Conrad Schnitzler era solito dedicarsi in un’escursione sonora quotidiana al comando dei suoi sintetizzatori componendo e registrando una enorme vastità di suoni. Nel tempo, quindi, il pioniere elettronico ha accumulato una impressionante mole di materiale sonoro per l’uso in combinazione con altri musicisti durante le performance e nel 2010 il produttore Jens Strüver ha avuto accesso a questo sterminato archivio. Nel 2011 l’etichetta Bureau B di Amburgo ha partorito l’idea di ricostruire questi brani affidando delle parti a musicisti e compositori per una nuova serie denominata appunto “Con-Struct“, qualcosa che in sostanza non fosse un remix, bensì una composizione (ri)costruita (sebbene il gioco di parole “Con” è riferito alla serie di album di Schnitzler intitolata appunto “Con”).

Il primo episodio di questa successione di release porta la firma di Kurt Dahlke, aka Pyrolator, co-fondatore della label Ata Tak e membro di varie band seminali come D.A.F. e Der Plan. Il secondo appuntamento invece è stato con il chitarrista Dirk Dresselhaus meglio noto come Shneider TM.

Uscirà il prossimo 24 marzo la terza edizione di “Con-Struct” affidata in questo caso all’esperto compositore berlinese Stefan Betke, in arte Pole.

L’autore ha raccontato dei suoi primi approcci alla musica di Conrad Schnitzler per poi entrare nel tempo appieno a comprendere la complessità del grande musicista di Dusseldorf. Pole ha infatti dichiarato di come Schnitzler abbia avuto un’influenza nel suo orientamento verso la musica elettronica dopo trascorsi dal hip hop al jazz.

Per quanto riguarda questo disco, l’idea di Betke era fare un 50% di suoni di Conrad e 50% di suoni propri ricavati dall’utilizzo di una vecchia drumbox modificata, un paio di synth d’annata e il suo modulare dal quale ha processato le complesse strutture sonore di Schnitzler.

Conrad Schnitzler fu allievo/seguace di Joseph Beuys e un ostinato sperimentatore, membro fondatore dello Zodiak Free Arts Lab di Kreuzberg a Berlino. Ha formato il nucleo originario dei Tangerine Dream con Edgar Froese e Klaus Schulze prima di mettere in piedi la primissima formazione dei Kluster con Dieter Moebius e Hans-Joachim Roedelius. Da solista ha prodotto almeno un centinaio di album. Schnitzler ha lasciato questo mondo il 4 agosto 2011.

Autore: Luigi Ferrara

www.bureau-b.com

www.pole-music.com

Tracklisting:

1. Wurm

2. sieht hoch,

3. lacht

4. und fängt den Vogel!

5. Drachenbäume sind friedliche Wesen

6. Wiegenlied für Katzen