“L’album racconta del bisogno di fare attenzione alla bellezza effimera della vita e dell’importanza di prendersi cura gli uni degli altri. Mi riferisco a ciò che mi circonda, al caos dopo le elezioni americane, al divario razziale nel nostro paese e al regolamento dei conti personale con la realtà della mezza età: ho amici che sono morti; fatico a trovare un equilibrio tra la vita artistica e quella personale”.

Sono queste, a detta della stessa Laura Veirs, i temi portanti che hanno spinto la songwriter statunitense a concepire il suo decimo lavoro in studio, The Lookout, in uscita il 13 Aprile su Bella Union.

Prodotto dal marito e collaboratore di lungo corso Tucker Martine (The Decemberists, My Morning Jacket, Mudhoney), il disco è stato registrato la scorsa estate, grazie pure agli interventi di Sufjan Stevens e Jim James.

In circolazione c’è già il video, diretto da Lance Bangs, del primo singolo Everybody Needs You che potete trovare più in basso. Buona visione.

La tracklist:

1 Margaret Sands

2 Everybody Needs You

3 Seven Falls

4 Mountains of the Moon

5 Watch Fire

6 Heavy Petals

7 The Lookout

8 The Meadow

9 The Canyon

10 Lightning Rod

11 When It Grows Darkest

12 Zozobra

http://lauraveirs.com/

https://www.facebook.com/LauraVeirs/app/123966167614127/