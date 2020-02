Ritorna Tricky con un nuovo EP in uscita a inizio marzo.

Ritorna Tricky con un nuovo EP: il cantante di Bristol dopo una pausa discografica durata tre anni è pronto a lanciare nuovo materiale.

L’ultimo del musicista trip-hop, il tredicesimo, è stato infatti “Ununiform”, risalente al settembre del 2017, album concepito in Russia e prodotto a Berlino, come sempre ricco di contributi e interventi da parte di Asia Argento, Francesca Belmonte, Martina Topley-Bird, Avalon Lurks e Smoky Mo, tra gli altri.

Naturalmente ad affiancare Adrian Thaws in due dei tre brani ci saranno delle voci femminili e questa volta la scelta delle “ancelle” è ricaduta sulla songwriter britannica Anika (Annika Henderson) e la vocalist polacca Marta Zlakowska con la quale di recente ha pubblicato la traccia ‘Makes Me Wonder’ compresa nella compilation “Test of Time“.

L’EP in via di lancio sarà intitolato “20,20” e rilasciato attraverso la label di proprietà di Tricky, False Idols con data di pubblicazione fissata per il prossimo 6 marzo.

Nel frattempo è stata diffusa in anteprima in rete la traccia con la partecipazione di Anika ‘Lonely Dancer’.

Tricky – “20,20″ – Tracklist

01 Hate This Pain (Ft. Marta)

02 Lonely Dancer (Ft. Anika)

