Sigur Rós: un world tour che toccherà l’Italia e un nuovo album pronto.

I Sigur Rós hanno annunciato il loro world tour 2022 che inizierà da Lisbona il 28 settembre e terminerà a Reykjavík il 25 novembre. La band islandese passerà anche in Italia e precisamente il 3 ottobre alla Kioene Arena di Padova e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

“Sarà la prima volta, dopo cinque anni, che torniamo in queste città” ha dichiarato la band. “Questi nuovi spettacoli seguono l’annuncio delle date del mese scorso in Messico, Canada e Stati Uniti di questa primavera ed estate.”

il nucleo storico della band, formato ancora da Jónsi, Georg Holm e Kjartan Sveinsson (recentemente riunito al gruppo dopo dieci anni), sta scrivendo e registrando il loro primo nuovo album in studio da Kveikur del 2013 e ha deciso che suonerà dal vivo alcune nuove canzoni insieme al materiale tratto dalla loro discografia oramai lunga 25 anni.

https://sigurros.com/

https://heimr.sigurros.com/

https://www.instagram.com/sigurros/

https://www.facebook.com/sigurros

https://store.sigurros.com/music