Mick Harvey & Amanda Acevedo, una nuova collaborazione per Mute records.

Mick Harvey & Amanda Acevedo hanno annunciato una nuova collaborazione li porterà a pubblicar un album di quattordici tracce dal titolo Phantasmagoria in Blue. Per il musicista e produttore australiano (già al fianco di Nick Cave nei bad Seeds e di PJ Harvey, Lydia Lunch e Scott Walker) la release avverrà il primo settembre in vinile per la tedesca Mute records.

Di seguito potete ascoltare il primo estratto Milk & Honey.

L’album è anticipato da un tour europeo che il duo farà con J.P. Shilo e la band berlinese Sometimes with Others e toccherà prossimamente anche l’Italia: il 09 maggio al Locomotiv di Bologna; il 10 maggio al Teatro delle Logge di Montecosaro e l’11 maggio allo Spazio 211 di Torino.

La cantante e regista messicana Amanda Acevedo ha incontrato Mick Harvey diversi anni fa a Città del Messico mentre Harvey era in tournée con P.J. Harvey, ma è stato solo nel 2021 che il loro attuale progetto ha preso vita a distanza, tra l’Australia e il Messico.

Harvey ha inviato alcune idee e, spiega Acevedo, “La prima registrazione che abbiamo fatto è stata fantastica, le nostre voci si sono abbinate molto bene“. Harvey spiega: “... a poco a poco ha iniziato a sembrare qualcosa che potesse essere un progetto importante e gradualmente è diventato l’obiettivo dominante per i successivi 18 mesi“.

https://mickharvey1.bandcamp.com/album/phantasmagoria-in-blue-2