L’omonimo ritorno degli inglesi Slowdive avverrà via Dead Oceans il 5 maggio prossimo. Dopo avere condiviso il nuovo brano ‘Star Roving’ all’inizio dell’anno gli Slowdive annunciano il ritorno discografico e condivideono anche il nuovo brano dal titolo ‘Sugar For The Pill‘, lavoro ispirato al classico di animazione ‘Heaven and Earth Magic’ realizzato nel 1957 da Harry Smith.

Il primo album degli Slowdive ‘Just For A Day’ è uscito per la Creation Records nel 1991, seguito dal leggendario ‘Souvlaki’ nel 1993 e da conclusivo ‘Pygmalion’ nel 1995. Negli ultimi 22 anni gli Slowdive sono stati celebrati con la pubblicazione di compilation, inediti e live, e i membri principali della band hanno dato libero sfogo alla propria creatività con nuovi progetti.

Nel 2014 la reunion degli Slowdive è divenuta una solida realtà live e non l’ennesima reunion e il 5 maggio 2017 Neil, Rachel, Christian, Nick e Simon ci regaleranno un nuovo album.

