Burnt Friedman pubblicherà a breve “Eurydike” un EP diviso in due parti: nel lato A troviamo il compositore bavarese affiancato dal percussionista e fabbricante di gong portoghese João Pais Filipe; nel lato B Friedman ripropone due brani dai “Secret Rhythms” insieme all’”uomo più preciso di una macchina”, il grande Jaki Liebezeit, scomparso nel gennaio del 2017. L’EP ha una durata di ventidue minuti frazionato in quattro tracce, due per lato.

Friedman ha lavorato con Jaki Liebezeit dall’inizio del millennio al 2016 con la produzione dei cinque volumi “Secret Rhythms“; le due tracce presenti in questo EP ‘Eurydike’ e ‘Star Wars’ furono registrate nel 2016 e spesso venivano proposte dal vivo.

L’ex batterista dei CAN, all’inizio degli novanta e a distanza di circa due decenni dalla celebre illuminazione del “You must play monotonous”, ebbe dei nuovi spunti di riflessione sull’uso della batteria convenzionale, seguì una nuova svolta radicale con una ridefinizione del suo modo di usare le percussioni:

“That explains why I’ve meanwhile abandoned conventional drums, the standard American kit. I looked around for something different, and now I just play drums. People keep saying my drumming is so reduced, but there’s nothing minimalist about the way I play, I just leave out the superfluous stuff.”

Burnt Friedman a maggio dell’anno scorso aveva pubblicato “Musical Traditions In Central Europe: Explorer Series Vol. 4″, col titolo che riprendeva una fantomatica serie che invece non è mai esistita. Negli ultimi tempi il suo partner più stabile a livello percussivo è stato il musicista iraniano Mohammad Reza Mortazavi, con il quale ha prodotto nel 2017 l’EP “YEK“.

“Eurydike” sarà pubblicato attraverso la label di proprietà di Friedman, la Nonplace con data di rilascio stabilita per il 15 maggio.

Autore: Luigi Ferrara

“Eurydike” – Tracklist:

Burnt Friedman & João Pais

A1 Out Of Ape

A2 Fibres Of P

Jaki Liebezeit & Burnt Friedman

B1 Eurydike

B2 Star Wars