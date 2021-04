L’età che avanza (fra qualche settimana il nostro compirà 63 anni) e la disgraziata pandemia che sta fiaccando l’intera umanità non hanno di certo spento l’ardore creativo del modfather.

A pochi mesi dall’ultimo lavoro in studio On Sunset, il prossimo 14 Maggio Paul Weller, via Polydor, pubblicherà il 16° album della sua carriera solistica, intitolato Fat Pop (Volume 1).

Il disco sarà edito in vari formati, compresa una succosa deluxe edition. Anticipato, tempo addietro dal brano Cosmic Fringes, ora è la volta del singolo Shade Of Blue, scritto insieme alla figlia Leah.

Il relativo video lo trovate al link sottostante. Buona visione.

La tracklist:

1 Cosmic Fringes

2 True

3 Fat Pop

4 Shade Of Blue

4 Glad Times

5 Cobweb / Connections

6 Testify

7 That Pleasure

8 Failed

9 Moving Canvas

10 In Better Times

11 Still Glides The Stream

https://www.paulweller.com

https://www.facebook.com/paulwellerofficial