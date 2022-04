Andrew Bird, nuovo album a giugno e tour con Iron & Wine. Ascolta.

Andrew Bird ha annunciato il suo nuovo album, Inside Problems, con la nuova canzone “Underlands” che potete ascoltare qui sotto con un cortometraggio. L’album uscirà il 3 giugno su Loma Vista.

Inside Problems è stato prodotto da Mike Viola e registrato dal vivo da Andrew Bird e dalla sua band di quattro elementi; Madison Cunningham ha fornito ulteriori sovraincisioni vocali. “Mi diverto così tanto a smontare le mie idee prima che si definiscano davvero come canzoni distinte, quando sono ancora in quello stato di ameba“, ha detto Bird in una nota. “Adoro la sensazione di inseguire idee e vederle separate e uscire con un’altra idea e poi metterle l’una contro l’altra per vedere se si parlano“.

Bird è apparso di recente nel documentario Really Good Rejects; il film segue il liutaio di Los Angeles Reuben Cox, che ha realizzato la rara chitarra con ponte in gomma che Bird usava per registrare “Underlands”. Bird darà il via a un tour estivo da co-headliner con Iron & Wine a giugno (in foto).

http://www.andrewbird.net/

https://www.facebook.com/AndrewBirdMusic

“Inside Problems” tracklist:

01 Underlands

02 Lone Didion

03 Fixed Positions

04 Inside Problems

05 The Night Before Your Birthday

06 Make a Picture

07 Atomized

08 Faithless Ghost

09 Eight

10 Stop n’ Shop

11 Never Fall Apart