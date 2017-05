La label indipendente Smalltown Supersound con sede a Oslo ha annunciato il lancio di un LP in collaborazione tra i noti produttori Bjørn Torske e Thomas Moen Hermansen, certamente più conosciuto con il suo pseudonimo Prins Thomas.

L’album in via di rilascio sarà intitolato “Square One”, i due compositori pur essendo delle figure centrali nella produzione dell’electronica/dance scandinava fino a questo momento non avevano mai lavorato insieme.

Prins Thomas aveva infatti affidato a Bjorn Torske il compito del remix di “Principe del Norte”, album pubblicato nel febbraio 2016, così è stato lo stesso proprietario della Smalltown Supersound, Joakim Haugland, a chiedere alla coppia del nuovo materiale in cooperazione.

L’etichetta norvegese ha comunicato il 7 luglio come giorno di pubblicazione di “Square One“, intanto il duo ha lanciato in rete la traccia ‘Arthur’ come antipasto dell’imminente uscita.

www.smalltownsupersound.com

Autore: Luigi Ferrara