La Sähkö Recordings, label fondata a Turku in Finlandia da Mika Vainio e Tommi Grönlund, ha annunciato per il prossimo mese una serie di pubblicazioni inedite dedicata al compositore elettronico di Helsinki scomparso il 12 aprile del 2017 e proveniente dal materiale d’archivio in possesso dell’etichetta.

La prima release è tratta da alcuni estratti di una performance dal vivo del lontano 1994 che Vainio aveva eseguito con il moniker Ø per il programma radiofonico “Ambient City” curato da Gronlund e registrata al Museo di Arte Contemporanea della capitale finlandese.

La serie in oggetto sarà intitolata ARC e il primo rilascio “ARC1” sarà disponibile in formato digitale e su vinile a partire dal prossimo 7 giugno.

Infine la casa editrice Blast First Petite di Paul Smith pubblicherà, sempre a giugno, anche un libro retrospettiva sulla carriera del musicista intitolato “Psychopomp For M.T.V. 15.05.63 Ð 12.04.2017“, contenente foto dell’archivio della famiglia Vainio, contributi di amici e collaboratori oltre alla discografia completa, incluso un CD bonus di registrazioni inedite di un live set dei Pan Sonic sull’Isola di Pasqua, “Turku Moai – live on Rapa Nui”.

www.sahkorecordings.com

Autore: Luigi Ferrara

Ø – “ARC 1″ – Tracklist

01. Ambient City 1994 A

02. Ambient City 1994 B