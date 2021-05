Bleeding Eyes – Golgotha (Go Down)

“Golgotha” è il sesto album in vent’anni di carriera dei Bleeding Eyes i quali hanno colto l’occasione per mutare parte del loro sound indirizzandosi verso uno sludget-metal-doom epico e tiratissimo. I testi di questo disco sono ispirati ai Vangeli apocrifi e in tutti cinquanta minuti di suono, diviso in sette tracce, si respira un’aria greve e mistica. Quello che emerge è un senso religioso di tipo medievale, pesante, opprimente e castrante. Simone Tesser in molte occasioni sembra affidarsi allo spoken word ma in questo caso sembra più declamare i propri testi. L’approccio epico evoca i Neurosis, in particolare nella tiratissima e tesa “1418” e nel metal di “Inferno”; in altri brani, invece, il metal è ben fuso con il prog, in particolare nella dilatata e tesa “Confesso”. Un lavoro intenso, che nonostante la pesantezza incuriosisce.

https://www.facebook.com/BleedingEyes777

https://bleedingeyes.bandcamp.com/

autore: Vittorio Lannutti