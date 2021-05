Lo storico collettivo britannico The Stranglers annuncia il diciottesimo album in studio.

La band nata nel 1974 e oggi formata da Jean-Jacques Burnel, Baz Warne e Jim Macaulay torna con un nuovo lavoro a quasi dieci anni dall’ultimo “Giants”, pubblicato nel 2012 e seguito successivamente da un lungo tour promozionale.

Il nuovo disco è intitolato “Dark Matters” e contiene undici brani ultimati a distanza durante il lockdown dello scorso anno sotto la supervisione del produttore Louie Nicastro.

“Dark Matters” sarà la prima release senza la presenza di uno dei fondatori del gruppo, il batterista Jet Black, ritiratosi nel 2015, oggi ottantaduenne, mentre figura ancora il tastierista Dave Greenfield, scomparso il 3 maggio 2020 a seguito di complicazioni dovute al Covid-19, in almeno otto delle tredici tracce.

Il primo singolo estratto è infatti dedicato a lui con l’inequivocabile titolo ‘And If You Should See Dave…’, con il videoclip a cura del regista venezuelano Vadim Lasca, ambientato a Los Angeles in alcuni luoghi significativi per la band e il susseguirsi di apparizioni di oggetti che ricordano Greenfield un po’ ovunque.

“Dark Matters” sarà disponibile a partire dal prossimo 10 settembre in versione CD, Vinile 180 g. rosso / nero, in edizione limitata a venticinque stampe di prova su vinile con etichetta bianca autografata e infine su cassetta.

The Stranglers – “Dark Matters” – Tracklist

1. Water

2. This Song

3. And If You Should See Dave…

4. If Something’s Gonna Kill Me (It Might As Well Be Love)

5. No Mans Land

6. The Lines

7. Payday

8. Down

9. The Last Men On The Moon

10. White Stallion

11. Breathe