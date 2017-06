Uscirà il primo settembre il nuovo album degli LCD Soundsystem. Il successore dell’album “This Is Happening” si intitola “American Dream” e verrà pubblicato dalla label DFA Records, di proprietà di James Murphy, e licenziato dalla Columbia.

Di seguito potete ascoltare i primi due singoli, già pubblicati qualche mese fa, ovvero “Call The Police” e “American Dream“, prodotti da Dave Sardy (già al mixer per Marilyn Manson, Helmet …) e masterizzati dal bassista degli Shellac Bob Weston. Gli LCD Soundsystem promuoveranno il nuovo album con sei tappe live in Europa ma al momento non sono previsti appuntamenti italiani.

Di seguito la tracklist del disco:

01. ‘Oh Baby’

02. ‘Other Voices’

03. ‘I Used To’

04. ‘Change Yr Mind’

05. ‘How Do You Sleep?’

06. ‘Tonite’

07. ‘Call the Police’

08. ‘American Dream’

09. ‘Emotional Haircut’

10. ‘Black Screen’

http://lcdsoundsystem.com/

https://www.facebook.com/lcdsoundsystem/