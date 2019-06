Carter Tutti Void, il terzo album annunciato come definitivo

Terzo album annunciato come definitivo dal trio Chris Carter / Cosey Fan Tutti / Nick Void, il combo industrial conosciuto semplicemente come Carter Tutti Void.

Il nuovo lavoro è intitolato “Triumvirate” e segue a circa quattro anni di distanza l’ultimo “f(x)” e sette anni dall’inizio di questa collaborazione ratificata nel 2012 con “Transverse” a marchio Mute Records.

Il disco in uscita contiene sei tracce registrate tutte allo Studio47 di Chris e Cosey nel Norfolk, Inghilterra, il full-lenght sarà pubblicato in vinile, CD e download digitale attraverso la loro label, Conspiracy International, con data di rilascio 30 agosto.

Di recente – primavera 2018 – Chris Carter aveva rilasciato un disco solista di venticinque tracce per la Mute, “Chris Carter’s Chemistry Lessons Volume 1″, a diciassette anni dalla sua ultima produzione, mentre a febbraio 2019 la collega Christine Newby, ha risposto pubblicando una release “TUTTI“, in questo caso dopo ben trentasei anni da “Time To Tell“ del 1982.

“Triumvirate” è anticipato dalla nuova song in rete intitolata ‘t3.5′.

www.cartertuttivoid.com

Autore: Luigi Ferrara

Carter Tutti Void – “Triumvirate” – Tracklist:

01. T3.2

02. T3.3

03. T3.4

04. T3.5

05. T3.1

06. T3.6