La talentuosa batterista barese, da anni di stanza a Londra, Valentina Magaletti, già in formazione con i Tomaga insieme allo scomparso Tom Relleen, si è aggregata ai produttori Tom Halstead e Joe Andrews, conosciuti soprattutto come Raime, nel progetto parallelo del duo inglese che porta il nome di Moin, orientato maggiormente su sonorità e influenze decisamente più rock tra passaggi psych e sfiammate post-punk.

Il combo ha annunciato l’imminente uscita dell’album di debutto che sarà intitolato “Moot!” in via di pubblicazione a circa otto anni di distanza dall’EP pubblicato nel 2013 per la fu Blackest Ever Black label d’oltremanica estinta da due anni a questa parte ormai.

Il nuovo full lenght del trio sarà costituito da otto brani buttati giù velocemente dal vivo al fine di creare musica immediata e successivamente perfezionata e ultimata nello studio londinese dei Raime, tracce che viaggiano sulle textures elettroniche di Andrews sulle quali si fondono poi le chitarre incandescenti di Halstead e le percussioni trascinanti della Magaletti.

“Moot!” sarà pubblicato il prossimo 9 luglio attraverso la label britannica AD93 (quella che fino al 2020 era conosciuta come Whities). Diffusi in rete i primi brani ‘Crappy Dreams Count’ e ‘Right is Alright, Wrong is Belong’.

Autore: Luigi Ferrara

Moin – “Moot!” – Tracklist

1. No to Gods, No to Sunsets

2. Crappy Dreams Count

3. Don’t Make Me Wait

4. Right is Alright, Wrong is to Belong

5. Lungs

6. I Can’t Help but Melt

7. An Utter Stink

8. It’s Never Goodbye