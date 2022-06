I Dry Cleaning annunciano “Stumpwork”. Ascolta il singolo.

Dopo soli 14 mesi dall’uscita del loro debutto, i Dry Cleaning annunciano i dettagli di un secondo album e ci regalano un assaggio del nuovo lavoro con il singolo ‘Don’t Press Me’.

In meno di due minuti, ‘Don’t Press Me’ parla del piacere del gaming e del godimento senza sensi di colpa di esperienze brevi e intense. La cantante Florence Shaw dice: “Le parole nel ritornello sono nate perché stavo cercando di scrivere una canzone da cantare al mio cervello: “You are always fighting me / You are always stressing me out”.

Il video animato è stato creato da Peter Millard, e le sue rappresentazioni naïve della band sono perfettamente sincronizzate con i ritornelli e i riff della canzone.

Stumpwork, è il seguito di New Long Leg del 2021 e uscirà il 21 ottobre su 4AD. Il primo album in studio della band con base a South London, registrato in due sole settimane con il produttore John Parish presso i mitici Rockfield Studios, è stato un enorme successo sia di critica che di pubblico, raggiungendo il #4 posto nella classifica album in UK e comparendo in tutte le liste dei migliori album del 2021. Sulla spinta del grande successo, Nick Buxton (batteria), Tom Dowse (chitarra), Lewis Maynard (basso) e Florence Shaw (voce) sono tornati nelle campagne del Galles a fine 2021, collaborando ancora una volta con Parish e l’ingegnere Joe Jones. Lavorando nello stesso studio e con lo stesso team, la sindrome dell’impostore e l’ansia sono state rimpiazzate da libertà e da una rinnovata fiducia nella loro visione creativa. Il maggior tempo passato in studio gli ha permesso di sperimentare, improvvisare e di affinare la tecnica a ping-pong.

La copertina dell’album è stata concepita e creata dagli artisti multidisciplinari Rottingdean Bazaar e dalla fotografa Annie Collinge. James Theseus Buck e Luke Brooks dei Rottingdean Bazaar hanno già lavorato con i Dry Cleaning alla regia del video di ‘Scratchcard Lanyard’ e la loro collaborazione continua con la creazione dell’identità visiva unica e geniale di Stumpwork.

https://drycleaningband.com/

www.facebook.com/drycleaningband

www.drycleaning.ffm.to/stumpwork

Stumpwork tracklist:

01 Anna Calls From the Arctic

02 Kwenchy Kups

03 Gary Ashby

04 Driver’s Story

05 Hot Penny Day

06 Stumpwork

07 No Decent Shoes for Rain

08 Don’t Press Me

09 Conservative Hell

10 Liberty Log

11 Icebergs

fonte: com. stampa