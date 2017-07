Album in collaborazione tra due veterani delle primissime stagioni kraut di inizio anni ’70 che dalla Germania in pochi anni hanno infiammato l’Europa intrera.

Uscirà infatti questo fine luglio attraverso la Bureau B di Amburgo il primo album in collaborazione tra Harald Grosskopf & Eberhard Kranemann.

Eberhard Kranemann era un allievo di Joseph Beuys che fondò sul finire dei ’60, insieme ad alcuni amici, il collettivo Pissoff nella quale subentrò in un secondo momento anche Florian Shneider. Ha partecipato praticamente alla fase embrionale sia dei Kraftwerk sia dei NEU! nel momento della loro liquefazione e successiva scissione delle coppie Ralf&Florian – Michael&Thomas. Negli anni successivi il performer di stanza a Dusseldorf ha pubblicato sotto lo pseudonimo Fritz Mueller.

Harald Grosskopf ha cominciato anche lui la sua avventura negli anni sessanta, alla fine di quel decennio è stato per qualche tempo in formazione con gli allora sconosciuti Scorpions.

Successivamente ha militato nei Wallenstein, Cosmic Jokers, Kosmische Kuriere, Ash Ra Tempel poi Ashra, Lilli Berlin; ha collaborato con Witthüser & Westrupp, con Walter Wegmüller nel mitico “Tarot”, con Klaus Schulze, con gli YOU, Joachim Witt e tantissimi altri ancora, oltre ad alcuni dischi solisti tra i quali “Synthesist”(1980) e “Oceanheart” (1986) che hanno ottenuto anche un discreto successo, trovabili oggi in ristampa curata sempre dalla Bureau B che tra le altre cose – va sempre ricordato – ha avuto il merito di ristampare il grosso del catalogo della Sky Records, l’etichetta che il già fondatore della Brain Records, Günter Körber, fondò nel 1975 ad Amburgo dopo la separazione dalla Metronome Musik.

Il disco della coppia s’intitolerà “Krautwerk” e sarà disponibile a partire dal 28 luglio. In rete già diffusa la traccia ‘Ou Tchi Gah’.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Harald Grosskopf & Eberhard Kranemann – “Krautwerk” – Tracklist:

1. Midnight in Düsseldorf Berlin

2. Ou Tchi Gah

3. Texas Paris

4. Happy Blue

5. Buddhatal

6. Be Cool