Yo La Tengo, ascolta i due brani inediti pubblicati su Bandcamp.

L’ultimo lavoro inedito è stato “There’s a Riot Going On” ed è uscito due anni fa, ora gli Yo La Tengo si rifanno vivi con un profilo Bandcamp tutto nuovo dove troverete materiale inedito. Operazione dedicata ai fans incalliti ma sappiamo che di questi tempi lo zoccolo duro va coltivato e preservato. Il trio americano ha quindi pubblicato, in free streaming, due brani inediti proprio dalle pagine della famosa piattaforma audio e sempre da lì ci raccontano: “Se hai passato un po di tempo con noi nella nostra sala prove a Hoboken”, scrive Ira Kaplan, “ci hai ascoltato suonare senza forma (disse cercando di evitare la parola ‘improvvisare’). La maggior parte delle canzoni che abbiamo scritto negli ultimi 25 anni è iniziata in questo modo, ma spesso lo facciamo per nessun altro motivo se non quello di tenere fuori il mondo esterno. Alla fine di aprile, con il mondo esterno che pesava su tutti, abbiamo deciso che noi tre potevamo riunirci a Hoboken senza disobbedire alle regole stabilite dal Governatore Murphy e riprendere a… ‘provare’ lo descrive a malapena, perché non abbiamo fatto nessuna vera prova, e comunque per cosa ci saremmo esercitati… giocare. James ha sistemato un microfono nel mezzo della stanza nel caso ci fossimo imbattuti in qualcosa di utile per il futuro. Invece abbiamo deciso di pubblicare qualcosa che abbiamo fatto proprio adesso”.

Di seguito potete ascoltare i brani “James And Ira Demonstrate Mysticism And Some Confusion Holds” e “Georgia Thinks It’s Probably Okay“.

https://www.facebook.com/TheRealYLT/

http://yolatengo.com/