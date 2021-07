Eels, due concerti italiano nel 2022 per presentare il tredicesimo album.

Gli Eels di Mr. E tornano finalmente nel nostro paese per due concerti durante i quali presenteranno dal vivo l’ultimo album Earth To Dora, uscito lo scorso anno per E Works / [PIAS]. La band sarà al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) venerdì 1° aprile 2022 e all’Estragon di Bologna sabato 2 aprile.

Il tredicesimo album in studio degli Eels è stato registrato presso lo studio di Los Feliz, California, di proprietà della stessa band. Prodotto da E ed eseguito da E, Koool G Murder, The Chet e P-Boo, l’album ha ricevuto numerosi elogi dalla critica ed è stato descritto come “il loro album più tenero di sempre”.

eelstheband.com

Questi i dettagli dei concerti italiani del Lockdown Hurricane 2022:

Venerdì 1° Aprile 2022

Trezzo sull’Adda (MI), Live Club – via Giuseppe Mazzini, 58

Posto unico: € 30,00 + prev.

Sabato 2 Aprile 2022

Bologna, Estragon – via Stalingrado, 83

Posto unico: € 25,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone e Mailticket.