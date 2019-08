The Roots, 20 anni di “Things Fall Apart”. Presto la re-issue.

Il gruppo hip-hop & RnB americano The Roots annuncia una serie di ristampe discografiche degli album “Do You Want More?!!!??!”, risalente al 1994; di “Illadelph Halflife” pubblicato nel 1996 e soprattutto di “Things Fall Apart” del ’99. Quest’ultimo, il più importante disco pubblicato da ?uestlove e soci, sarà disponibile il 27 settembre tramite Geffen/UMe/Urban Legends con una versione deluxe che includerà la rimasterizzazione dei brani, tracce bonus, foto rare e saggi di Black Thought e ?uestlove il quale ha scritto anche le note di copertina.

I Roots hanno dichiarato: “Non vediamo l’ora di tornare al caveau per rivisitare le nostre registrazioni originali dallo studio e siamo entusiasti di celebrare questi album offrendo davvero qualcosa di speciale per i nostri fan“.

Solo nel 2020 si avrà la ristampa dell’album “Do You Want More?!!!??!” mentre nel 2021 quella di ” Illadelph Halflife”.

Things Fall Apart, quarto album della band, vide la luce il 23 febbraio 1993 e venne distribuito dall’etichetta MCA. Prodotto dai Grand Wizards e da Jay Dee aveva incredibili special guests: Erykah Badu, D’Angelo, Eve, Common e Mos Def ed anche un poema di Ursula Rucker.

