Il controverso “reverendo” è un’altra volta tra noi. Nei mesi passati Marilyn Manson, accompagnato dal produttore e compositore cinematografico Tyler Bates, è stato impegnato nelle registrazioni di materiale inedito.

Ciò lo ha portato a Heaven Upside Down, il decimo album del nostro che uscirà il prossimo 6 Ottobre su Loma Vista Recordings/Caroline.

Ad anticiparlo ci pensano il video del singolo WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE e l’audio di un altro estratto, KILL4ME, entrambi presenti ai link sottostanti.

L’artista americano, inoltre, è pronto a riprendere l’attività dal vivo che lo vedrà calcare i palchi dello stivale in occasione del concerto del 22 Novembre al Pala Alpitour di Torino.

La tracklist:

1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

