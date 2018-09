The Ex & Brass Unbound – Enormous door (Ex), tradizione etiopica rivisitata col post punk, free-jazz e sonorità balcaniche.

Jazz & Movie Quintet – Napoli, Modernissimo 25.9.07

Addio alla leggenda del free jazz Ornette Coleman.

Free Nelson Mandoom Jazz, anteprima streaming di “The Shape of DoomJazz To Come + Saxophone Giganticus”.

Recensione: Swing / Rockabilly / Blues swedish svezia Oxelösund HepTown Records A mix of Swing,Rn`B and good ol – Nosey Joe & the Pool Kings (Heptown records)

Special: “Jazz, ieri e oggi” V pt. – L’espresso/Casa Del Jazz Roma: Jazz Italiano Live 2007 #3