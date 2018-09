Inaspettata collaborazione intergenerazionale nei ranghi della celebre Editions Mego. Uscirà infatti per la label austriaca “Care”, nuova release in cooperazione tra la venticinquenne svedese Clara Lewis e l’esperto attore / musicista inglese Simon Fisher-Turner, attivo dall’inizio degli anni settanta e per un breve periodo anche membro della band post-punk / wave The The.

Entrambi i compositori hanno in qualche occasione già pubblicato attraverso l’etichetta viennese, Fisher-Turner nel 2017 con il disco intitolato “Giraffe”, mentre la Lewis ha prodotto “Ett” del 2014 e “Too” del 2016.

“Care” contiene quattro lunghe composizioni delle quali è stata scelta come anteprima un estratto dalla opening-track ‘8’. La data di rilascio è stata fissata per oggi 28 settembre.

Clara Lewis & Simon Fisher-Turner – “Care” – Tracklist

1. 8

2. Drone

3. Tank

4. Mend