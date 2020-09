Nuovo EP dei Suuns. ‘Fiction’ esce per le label Secret City e Joyful Noise.

‘Fiction’ dei canadesi Suuns arriva a due di distanza da ‘Felt’ ed è il primo album della band di Montreal per Secret Records e Joyful Noise dopo quattro dischi per Secretly Canadian.

Il mini album di sei tracce uscirà il 30 ottobre ha il sapore di una jam session perduta, una gemma a metà strada tra il deserto e il futuro, un diamante digitale a cui hanno preso parte come guest Radwan Ghazi Moumneh dei Jerusalem in My Heart (su ‘Breathe’) e Amber Webber dei Lightning Dust (su ‘Death’).

Di seguito potete ascoltare il primo estratto dal titolo “Pray”.

La tracklist:

1. Look

2. Breathe(feat. Jerusalem In My Heart)

3. Pray

4. Fiction

5. Death (feat. Amber Webber)

6. Trouble every day

https://www.facebook.com/suunsband

http://www.suuns.net/