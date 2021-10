Nuovo album in collaborazione tra Giuseppe Ielasi e Andrew Pekler.

Tornano a collaborare Giuseppe Ielasi e Andrew Pekler, il nuovo album è previsto per il prossimo ottobre, circa otto anni dopo il convincente “Holiday for Sampler”, pubblicato nel 2013 attraverso la label Planam.

Il primo lavoro fu registrato a nello studio di Pekler a Berlino nel 2011, in questo caso i due autori hanno invece ripescato vecchio materiale frutto di lunghe improvvisazioni del 2015 a Milano. Gli assemblaggi definitivi sono venuti fuori tagliando, aggiungendo – o rielaborando – nuove parti, spostando avanti e indietro strutture,il tutto naturalmente elaborato a distanza.

Il titolo scelto infatti è stato “Palimpsests”, proprio per rimarcare tutta una serie di processi: un palinsesto è comunemente un materiale di riuso, spesso riferito a un manoscritto, dove rimangono tracce del suo uso originario.

Le tecniche utilizzate per questo lavoro sono differenti tra sintesi, campionamento parti acustiche al confine tra il sintetico e organico. Ciascuna delle composizioni dell’album porta il nome di una città in cui Pekler e Ielasi hanno in qualche maniera un legame diretto e personale.

“Palimpsests” sarà pubblicato attraverso la label francese Shelter Press fondata da Bartolomé Sanson e Félicia Atkinson, la data di rilascio è fissata per il prossimo 22 ottobre in formato vinile nero da 140 gr. e limitato a cinquecento copie. In rete come anteprima la opening-track ‘Simferopol’.

Autore: Luigi Ferrara

Giuseppe Ielasi / Andrew Pekler – Palimpsests – tracklist

1. Simferopol

2. Paros

3. Baden-Baden

4. Piombino

5. Trebizond

6. Ikoma

7. Maratea

8.(Fog) Pacific Grove

9. Ravenna