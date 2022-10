Al Di Meola, Paco De Lucia, John Mc Laughlin – Saturday Night In San Francisco (Earmusic)

Nel 1981 fu pubblicato un album dal vivo che divenne poi un best-seller con milioni di copie vendute. Si trattava di una jam session svoltasi l’anno prima con due chitarre acustiche ed una chitarra flamenca, quelle di Al Di Meola, John Mc Laughlin e Paco De Lucia. Quel magico venerdì notte a S.Francisco diventò un vero evento di culto. John Mc Laughlin – quasi imbarazzante doverlo ricordare – ‘era’ la Mahavishnu Orchestra, vera figura di riferimento per tutti coloro che amavano il rock, il jazz-rock e gli anni ’70 più misticheggianti (del resto non si va a suonare con Miles Davis nei dischi più importanti del jazz elettrico se non si è così bravi da insegnare perfino a Jimmy Page). Paco De Lucia invece, semplicemente uno tra i più grandi e conosciuti chitarristi flamenco al mondo, rinnovatore di un genere che forte di una solida base classica, tradizionale, grazie alla sua tecnica sopraffina portò – pura vertigine gitana – ad altezze ineguagliabili. Al Di Meola infine, arruolato nei Return To Forever di Chick Corea già dal 1974, vedeva proprio in quel periodo fine ’70 – inizi ’80 il suo periodo di massima notorietà essendo uno dei chitarristi fusion più veloci al mondo, in grado di aprire finestre su scenari latino-mediterranei. E’ proprio quest’ultimo che dopo quaranta anni ritrova le session della serata seguente, il solo a ricordarsene oltre ai presenti stessi. Ecco dunque Saturday Night In San Francisco a rinnovare quell’irripetibile alchimia, una scaletta diversa da quella della serata precedente ma che richiama in Trilogy Suite e Meeting of The Spirits alcuni tra i più celebri fraseggi del mitico venerdì. Tutto il resto è storia.

autore: A.Giulio Magliulo