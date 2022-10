Adrian Sherwood rielabora in versione dub gli americani Spoon.

Adrian Sherwood, iconico personaggio del dub britannico e fondatore della label della On-U Sound, ha rielaborato ‘Lucifer On The Sofa’, decimo album degli Spoon. Di seguito potete ascoltare il brano “On The Radio” (Adrian Sherwood Reconstruction) e vedere il video diretto da Britt Daniel.

L’album verrà pubblicato, in cd e digitale, il 4 novembre dalla label Matador Records.

https://spoon.ffm.to/lotm

La tracklist:

01 My Babe (Adrian Sherwood Reconstruction)

02 On the Radio (Adrian Sherwood Reconstruction)

03 Held (Adrian Sherwood Reconstruction)

04 The Devil & Mister Jones (Adrian Sherwood Reconstruction)

05 Lucifer on the Sofa (Adrian Sherwood Reconstruction)

06 Astral Jacket (Adrian Sherwood Reconstruction)

07 Feels Alright (Adrian Sherwood Reconstruction)

08 Wild (Adrian Sherwood Reconstruction)

09 The Hardest Cut (Adrian Sherwood Reconstruction)

10 Satellite (Adrian Sherwood Reconstruction)