King Gizzard & The Lizard Wizard, in arrivo il sedicesimo album.

Il nuovo album dei King Gizzard & The Lizard Wizard uscirà il 20 novembre su etichetta di proprietà della band Flightless in licenza a Caroline International. Intitolato semplicemente K.G. [con sottotitolo "Explorations into Microtonal Tuning, Volume 2"], come le iniziali della band, sarà il sedicesimo album della band australiana. Recentemente il gruppo psychedelic garage rock aveva pubblicato Live In Asheville ’19 e Demos Vol.1 + Vol.2 materiale messo a disposizione in streaming via Bandcamp.

Questo nuovo disco invece è stato registrato a distanza, infatti i sei membri della band hanno lavorato da remoto e come per vecchi album anche questo ha suoni che utilizzano i microtoni, ovvero intervalli musicali minori di un semitono appartenente al sistema equamente temperato.

https://kinggizzardandthelizardwizard.com/

https://kinggizzard.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/kinggizzardandthelizardwizard/

La tracklist:

1. K.G.L.W

2. Automation

3. Minimum Brain Size

4. Straws In The Wind

5. Some Of Us

6. Ontology

7. Intrasport

8. Oddlife

9. Honey

10. The Hungry Wolf Of Fate