Regis, nuovo EP per i venti anni di attività della EPM Music.

La EPM Music pubblicherà un nuovo EP del produttore britannico Karl O’ Connor, conosciuto ai più come Regis. La nuova produzione esce in occasione del ventesimo anno di attività della label olandese specializzata in musica techno. La ormai storica etichetta aveva già abbondantemente festeggiato l’anniversario nei mesi precedenti con tre EP basati su generi differenti e con nomi quali Robert Hood, Ben Sims, James Ruskin, The Advent & Zein Ferreira.

Sul finire dell’anno si è aggiunto un po’ a sorpresa anche questo “Beyond The Reach Of Time”, EP contenente tre brani che Regis aveva già prodotto nel 1999 e che illo tempore ritenne non appropriate al sound di quel momento.

Le tracce, infatti, furono in origine registrate in un periodo in cui O’ Connor stava lavorando ad un disco sia per Tresor che per un’altra etichetta chiamata Housework, nello specifico nel periodo dell’album “Againstnature”, in collaborazione con Peter Sutton aka Female, album che tra l’altro è stato ristampato in vinile lo scorso 22 ottobre nell’ambito di una serie di riedizioni del catalogo Tresor.

La EPM Music pubblicherà “Beyond The Reach Of Time” il prossimo 12 novembre.

www.epm-music.com

Autore: Luigi Ferrara

Regis – “Beyond The Reach Of Time” – Tracklist

A1. Regis – No Love From Above

A2. Regis – At The Side Of Silence

AA1. Regis – Beyond The Reach Of Time PT 2