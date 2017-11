La storica label londinese Soul Jazz è in procinto di rilanciare il terzo episodio della serie “Deutsche Elektronische Musik”, una sequenza di compilation dedicate alla musica sperimentale tedesca, con orientamento particolare verso quello che è stato denominato krautrock e con periodo di riferimento compreso nel decennio tra il 1971 e il 1981.

La musica teutonica ha evidentemente sempre avuto un buon seguito in Gran Bretagna e molto spesso le band erano quasi più quotate in territori anglosassoni che in patria, così tanto da influenzare moltissimi artisti, compresi mostri sacri come David Bowie e Brian Eno.

In alcune circostanze e per svariati motivi, al termine krautrock è stata accostata la parola “rinascita” e siccome il tempo è galantuomo, a distanza di una quarantina di anni dal boom della musica pioneristica kraut il culto è ancora vivo e il fenomeno molto rispettato, come dimostra il fatto che una delle label più “complete” ed apprezzate in Inghilterra abbia dedicato recentemente queste tre raccolte.

Ventitré tracce in totale, scelte tra nomi eccellenti quali Klaus Weiss, Agitation Free, Popol Vuh, NEU!, La Dusseldorf, Cluster, Hans Joachim Roedelius e tanti altri che hanno avuto ruoli fondamentali nella musica elettronica e sperimentale in determinato periodo.

La data di pubblicazione è prevista per il 1 dicembre, le note di copertina sono state redatte da David Stubbs, l’autore della guida “Future Days: Krautrock And The Building Of Modern Germany”.

souljazzrecords.co.uk Autore: Luigi Ferrara

Deutsche Elektronische Musik 3: Experimental German Rock and Electronic Music 1971-81 – Tracklist

01. Klauss Weiss – Wide Open Space Motion

02. A.R. & Machines – I’ll Be Your Singer, You’ll Be My Song

03. Deutsche Wertarbeit – Deutscher Wald

04. Dzyan – Khali

05. Missus Beastly – Geisha

06. Alex – Derulé

07. Agitation Free – In The Silence Of the Morning Sunrise

08. Georg Deuter – Pearls

09. Michael Bundt – The Brain Of Oskar Panizza

10. Popol Vuh – Ja, Deine Liebe Ist Sußer Als Wein

11. Novalis – Dronsz

12. Bröselmaschine – Schmetterling

13. Neu! – Neuschnee

14. Between – And The Waters Opened

15. La Düsseldorf – White Overalls

16. Klauss Weiss – Constellation

17. Achim Reichel – Tanz Der Vögel In Den Winden

18. Roedelius – Lustwandel

19. Pyrolator – Die Haut Der Frau

20. Cluster – Hollywood

21. Streetmark – Passage

22. Niagara – Rhythm Go

23. Michael Bundt – Neon