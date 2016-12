In distribuzione dal prossimo 3 febbraio il nuovo album dei Moon Duo, quarta uscita discografica in studio per la band space-psychedelic rock formata dal Wooden Shijps Erik “Ripley” Johnson, chitarra e voce e Sanae Yamada alle tastiere.

La nuova release è intitolata “Occult Architecture” e trattasi di una produzione in doppio volume con differenti periodi di pubblicazione, il primo alla data indicata a inizio articolo, non ancora comunicato il rilascio del secondo.

“Occult Architecture Vol. 1” sarà edito attraverso la label statunitense di stanza a Brooklyn, la Sacred Bones Records, che ha ospitato i lavori della band a partire dal 2011.

In rete i primi singoli, ‘Cold Fear’ e ‘Creepin’.

http://www.moonduo.org/

https://www.sacredbonesrecords.com/

Autore: Luigi Ferrara

“Occult Architecture Vol. 1″ – Tracklist

1. The Death Set

2. Cold Fear

3. Creepin’

4. Cross-Town Fade

5. Cult of Moloch

6. Will of the Devil

7. White Rose