A leggere il suo nome d’arte potreste pensare che noi di Freak Out si sia passati a far pubblicità a quei prodotti ferlocchi di gastronomia italiana che si trovano troppo spesso, ormai, in giro per il mondo.

L.A. Salami, invece, è l’abbreviazione di Lookman Adekunle Salami, cantautore inglese che lo scorso anno aveva esordito sulla lunga distanza con l’album Dancing with Bad Grammar.

L’artista britannico, dopo aver ricevuto crescenti lodi, ci riprova grazie a The City Of Bootmakers, disco che la Sunday Best Recordings immetterà sul mercato il prossimo 18 Aprile.

In circolazione, oltre al brano Terrorism! (The Isis Crisis), c’è ora anche il primo singolo Generation L(ost) (una canzone che, a detta dell’autore, parla di “quando ti senti perso durante il viaggio per ritrovare te stesso”), il cui video trovate più in basso. Buona visione.

La tracklist:

Sunrise (intro)

Generation L(ost)

Who’s Cursing Us Now?

Terrorism! (The Isis Crisis)

Brick Lane

I’ll Tell You why

England’s Unwell

A Man; A Man Without Warning

You’re Better Off Alone

I Need Answers

Science + Buddhism = A Reality You Can Know

The Talisman On The Age Of Glass

What Is This?

[Bonus Track] Jean Is Gone

http://lasalami.com/

https://www.facebook.com/LASalami/