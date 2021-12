Voivod, quindicesimo album in arrivo per i metelheads canadesi.

Il quindicesimo album dei Voivod s’intitola Synchro Anarchy. Registrato nel 2021 uscirà l’11 febbraio 2022 per la storica metal label Century Media. Dopo quattro anni dal precedente The Wake il nuovo album della storica band canadese è nuovamente prodotto da Francis Perron presso il RadicArt Studio. La cover art è creata dal batterista della band Michel “Away” Langevin e i brani nove brani incisi sono frutto di innumerevoli ore di scrittura, demo e registrazioni che hanno portato il gruppo ad incidere un suono tipicamente Voivod.

https://www.voivod.com/

https://www.facebook.com/Voivod

Questa la tracklist:

1 Paranormalium

2 Synchro Anarchy

3 Planet Eaters

4 Mind Clock

5 Sleeves Off

6 Holographic Thinking

7 The World Today

8 Quest For Nothing

9 Memory Failure