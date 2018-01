Andy Toma e Jan St. Werner ritornano con un nuovo album a nome Mouse On Mars a sei anni dal precedente “Parastrophics” pubblicato nel 2012 per la Monkeytown Records, la label di appartenenza dei Modeselektor e dopo aver festeggiato i 21 anni di carriera insieme – nel 2014 – con l’uscita della raccolta di collaborazioni e remix denominata appunto “21 Again”.

Il duo del Nordrhein-Westfalen ha annunciato che il nuovo lavoro discografico sarà intitolato “Dimentional People” e, come spesso accaduto negli ultimi tempi, la coppia si è fatta accompagnare da una serie di nomi di primissimo ordine per l’esecuzione delle propre composizioni: troviamo infatti Justin Vernon (Bon Iver), Zach Condon (Beirut), Spank Rock, Aaron e Bryce Dessner (The National), Swamp Dogg, Eric D. Clark, Lisa Hannigan, Amanda Blank, Sam Amidon, Ensemble Musikfabrik.

“Dimentional People” – che in origine si sarebbe dovuto chiamare “New Konstruktivist Socialism” – vedrà la luce il prossimo 13 aprile attraverso la Thrill Jockey, la label che accoglie il duo di Colonia/Dusseldorf da tempo immemore (almeno dal 1997) e che negli anni scorsi aveva ospitato anche alcuni lavori solisti di St. Werner come il “Fiepblatter Catalogue”.



www.thrilljockey.com

Autore: Luigi Ferrara

Mouse On Mars – “Dimentional People” – Tracklist

01. Dimensional People Part I

02. Dimensional People Part II

03. Dimensional People Part III

04. Foul Mouth

05. Aviation

06. Parliament Of Aliens Part I

07. Daylight

08. Tear To My Eye

09. Parliament Of Aliens Part II

10. Parliament Of Aliens Part III

11. Résumé

12. Sidney In A Cup