Che tutta l’epopea punk, specie quella americana, ha avuto band di riferimento misconosciute è fuori discussione. Spessissimo icone del punk non sono mai riusciti ad avere la ribalta internazionale come per alcuni che sin dagli anni 70 hanno avuto la fortuna di diventare un riferimento per uno stile di vita, di musica e d’immagine. Tra i gruppi meno noti, ma influenti, ci sono i californiani X. Il quartetto, tra i principali esponenti del punk californiano degli anni 80, era composto dalla vocalist Exene Cervenka, bassista John Doe, chitarrista Billy Zoom e batterista D.J. Bonebrake. Ora il gruppo sta per tornare, almeno discograficamente parlando. Sul mercato verranno immessi nuovamente i primi 4 album, le ristampe usciranno in vinile e poi anche in versione CD e digitale, scaglionate nei prossimi mesi. Ecco a voi il calendario delle uscite: l’album “Los Angeles” (del 1980), uscirà il 22 febbraio; “Wild Gift” (del 1981) uscirà il 22 marzo; mentre “Under The Big Black Sun” (del 1982) e “More Fun in the New World” (del 1983) usciranno il 12 aprile.

Inoltre la band ha ripreso ad andare in tour e dopo una prima serie di concerti tra novembre e dicembre scorsi tornerà dal vivo a maggio partendo da Las Vegas per terminare a settembre in quel di New Orleans.

http://www.xtheband.com

https://www.facebook.com/X-the-band-37877887019/