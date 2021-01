Weezer, due nuovi album. Oggi esce “OK Human” poi “Van Weezer”.

I Weezer hanno condiviso il primo singolo del loro prossimo album OK Human. Il quattordicesimo album del gruppo americano esce oggi via Atlantic. Dopo aver dato la notizia del loro prossimo disco, la band ha rassicurato i fan sul fatto che il loro LP Van Weezer annunciato in precedenza uscirà ancora il 7 maggio. Secondo un comunicato stampa, OK Human è ispirato dai Beach Boys ‘Pet Sounds. Riconosce anche l’omaggio del titolo a OK Computer e chiarisce che OK Human suona “per niente come quel disco”. Trova la tracklist dell’album di seguito.

Last year, Weezer recorded a song called “Beginning of the End (Wyld Stallyns Edit)” for Bill & Ted Face the Music. In 2019, the group released two albums: their collection of covers called The Teal Album and their latest studio LP The Black Album.