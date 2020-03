Pt.3 – La playlist per contrastare l’alienazione da #coronavirus #FreakOutresisteconvoi

Stiamo vivendo rintanati e in spazi che non ci permettono molti movimenti, stiamo vivendo giorni di fermo assoluto…

di Marco Cesaro

Living in A Box – Living in A Box (1987)

C’è chi guarda vecchi album di fotografie…

Picture Book – Simply Red (1985)

C’è chi aspetta alla finestra che il mondo rientri nel suo ordinario e naturale cammino…

Ordinary World – Duran Duran (1993)

C’è chi perde la propria fede…

Losing My Religion - REM (1991)

C’è chi aspetta che venga avvolto dal battito del cuore della città…

Heartbeat City – The Cars (1984)

Ma è il momento di non mollare

Don’t Give Up – Peter Gabriel (1986)

è tempo di rimanere lucidi e vivi…

Time it’s time to live – Talk Talk (1986)

Quando poi sarà tutto finito, attraverseremo la linea di confine… attraverso la barricata dell’invisibile nemico e faremo l’amore nel deserto…

Through The Barricades – Spandau Ballet (1986)

Ci perderemo in lunghi, interminabili e meravigliosi momenti d’amore …

Moments in Love – Art Of Noise (1983)

Camminando nella notte…

Walking In The Night – The Style Council (1987)

Perché la notte… è nostra.