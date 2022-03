Il collettivo jazz-afrobeat KOKOROKO annuncia l’uscita del disco d’esordio con il singolo ‘We Give Thanks‘ che potete ascoltare qui sotto insieme al secondo estratto ‘Something’s Going On‘. L’album intitolato ‘Could We Be More’ verrà pubblicato il 5 Agosto dalla label Brownswood Recordings.

A proposito del nuovo singolo la band racconta: “Stavamo immaginando di suonare dal vivo mentre registravamo il nuovo singolo e lo abbiamo scritto pensando proprio a quella dimensione, all’energia che sprigioniamo verso la fine de nostri set. Alcuni nostri live, come quelli a La Cigalle di Parigi o al Paradiso di Amsterdam, sono stati magici per noi e vuoi sempre restituire quell’energia al pubblico.”

I Kokoroko sono una band di culto, attiva da soli 4 anni e già con 3 singoli ed un Ep di grande successo.

https://www.instagram.com/kokorokomusic/

https://www.facebook.com/kokorokomusic

KOKOROKO – ‘Could We Be More’ tracklist:

A1. Tojo

A2. Blue Robe (pt.i)

A3. Ewà Inú

A4. Age Of Ascent

A5. Dide O

A6. Soul Searching

B1. We Give Thanks

B2. Those Good Times

B3. Reprise

B4. War Dance

B5. Interlude

B6. Home

B7. Something’s Going On

B8. Outro

B9. Blue Robe (pt.ii)