The Damned, nuovo album per la storica horror punk band.

La punk rock band londinese The Damned, fondata nel 1976 dal cantante Dave Vanian e dal chitarrista Captain Sensible, ha recentemente annunciato la data di uscita di un nuovo album, il dodicesimo per la precisione. “Darkadelic” verrà pubblicato il 28 aprile 2023 su earMUSIC e segue Evil Spirits del 2018. Una lunga carriera per la dark punk band che negli anni si è sciolta e riunita più volte. Oggi la band presenta il secondo singolo “Beware of the Clown“, guarda il video diretto da Martin Gooch.

https://www.officialdamned.com/

https://www.facebook.com/OfficialDamned