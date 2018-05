Il gran caldo primaverile di questi giorni non fa altro che ricordarci l’avvicinamento della bella stagione e con essa l’arrivo di tante belle rassegne musicali in giro per lo stivale.

Tra quelle che più si stanno affermando negli ultimi anni c’è di sicuro il Siren Festival. La manifestazione abruzzese, al solito, si svolgerà a Vasto (CH) nei giorni che vanno dal 26 al 29 Luglio venturi.

Gli organizzatori hanno reso noto quali saranno gli artisti che vi prenderanno parte: Public Image Ltd, Cosmo, Slowdive, 2 Many DJs, dEUS, Lali Puna, Mouse On Mars, Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce, Ryley Walker, Toy, Rodrigo Amarante, Neil Halstead, Ivreatronic Djs, Amari, Myss Keta, The Rainband, Annabel Allum, Spielbergs, Vanarin, Mesa, Germano’.

Gli abbonamenti e i pacchetti acquistabili sul circuito TicketOne sono i seguenti:

60 euro+d.p – abbonamento venerdì e sabato

75 euro + d.p. (early price) – abbonamento venerdì e sabato + Siren Beach (27/28/29)

Pacchetti Hotel + Abbonamento disponibili su https://www.festicket.com/it/festivals/siren-festival/2018/

www.sirenfest.com

www.facebook.com/sirenfestival