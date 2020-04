LIFE, tour rimandato. Le nuove date sono per il prossimo autunno.

Il tour europeo dei LIFE, come tutti i tour in questo periodo, ha subito una battuta d’arresto. Ci sono però nuove date italiane per vederli dal vivo: ad autunno inoltrato, la band tornerà in Italia con il suo nuovo album, “A Picture of Good Health“.

Ecco le nuove date:

20 novembre – Verona, Colorificio Kroen

21 novembre – Torino, BLAH BLAH

22 novembre – Milano, Legend Club Milano

L’album di debutto dei LIFE del 2017 , “Popular Music”, uscito sull’etichetta di Simon Rix e Nick Hodgson dei Kaiser Chiefs, la Chewing Gum, ebbe un impatto talmente tanto forte che portò il quartetto emergente di Hull all’attenzione di BBC Radio e di Steve Lamacq, venendo subito notati dagli Idles di cui divennero rapidamente amici. Incredibilmente “Popular Music” finì addirittura nella lista degli Album dell’Anno di BBC Radio 1, al fianco di nomi come Jay-Z, Skepta, the xx e Wolf Alice. Un riscontro senza pari pari per la formazione post-punk, il cui secondo album “A Picture of Good Health”, due anni dopo, alza la posta sia musicalmente che a livello testuale.

